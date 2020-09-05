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Убыло - значит прибудет: овдовевший Норкин готовится к пополению

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Дочь ведущего телеканала НТВ Андрея Норкина Александра беременна. Девушка станет мамой во второй раз.

Три месяца назад ушла из жизни Юлия Норкина. До сих пор неизвестно, по какой причине скончалась журналистка. Говорят, что у нее были проблемы со здоровьем.

Андрей Норкин до сих пор не может поверить, что его возлюбленной нет в живых. Телеведущий пытается отвлечься, путешествуя по России. Например, недавно он съездил в Крым.

Выяснилось, что Норкина радует не только отпуск, но и новость о скором рождении внука. Его 25-летняя дочь Александра на шестом-седьмом месяце беременности. В Сети появилось видео находящийся в положении девушки.

Напомним, что помимо Александры у Норкина есть сын, которого тоже родила Юлия. Наследника зовут также, как и его сестру. В 2002 году супруги усыновили мальчика Артема, а через два года – Алексея. Они являются родными братьями.

Летом этого года появилась информация, что Норкин изменял своей жене. Более того, Юлия знала о похождениях супруга. Телеведущий резко высказался насчет этой информации. Он попросил предоставить доказательства. Также Андрей признался, что очень горюет по супруге: ему гораздо тяжелее, чем после смерти матери.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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