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Снявшуюся сразу с нескольких спектаклей супругу Бондарчука заподозрили в беременности

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Выяснилось, что многочисленная аудитория не увидит Паулину Андрееву на театральной сцене. Актрису заменили сразу же в трех спектаклях: "Чайка", "Дом" и "№13D". Зрители начали гадать, что же стало главной причиной отсутствия звезды.

Ровно год назад состоялась пышная свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Торжество прошло в строжайшей тайне в семейном кругу.

Звездная пара не может похвастаться большим количеством публичных заявлений, так как тщательно скрывает все личные подробности.

Подтверждением того, что продюсер и актриса все-таки стали мужем и женой являются фотографии Паулины в свадебном платье. Которые, кстати, появились в социальных сетях через несколько дней после торжественного события.

Поклонники актрисы уже привыкли, что их кумир не любит публичность и сторонится светских мероприятий. Но уход из театральной индустрии стал настоящим ударом для многочисленной аудитории.

Из-за того, что Андреева отказывается лично делиться новостями в "Инстаграм", подписчики делают это за нее. Так и появились слухи о неожиданной беременности Паулины.

Сначала подобную информацию не удавалось подтвердить. Но после открытия театрального сезона всем стало все понятно.

Руководство МХТ имени Чехова сообщило, что заменило Паулину в трех спектаклях. Однако, сотрудники театра добавили, что Андреева не покинет их на долгое время, а будет играть в постановках, но не так часто, как планировалось изначально.

Подобные изменения в программе МХТ лишь подогрели интерес поклонников и побудили многих пользователей социальной сети обсудить интересное положение актрисы.

Остается только гадать, ожидается ли пополнение в семье Бондарчука. Возможно, Паулина настолько завалена работой, что не успевает появляться на сцене театра.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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