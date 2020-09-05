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Рынска предлагает 1 000 долларов, еду и кров за помощь с ребенком

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Воспитывать ребенка в одиночку крайне тяжело, поэтому Божена Рынска разыскивает специалиста, который смог бы помочь. Всего-то надо кормить, убирать, гулять и укладывать ребенка. В общем-то, делать все.

Светский журналист Божена Рынска опубликовала объявление о поиске няни для своего ребенка. Дочь от погибшего бизнесмена Игоря Малашенко родилась у нее уже после смерти супруга Божены.

Когда-то пара заморозила свои клетки для ЭКО. Этим и воспользовалась журналистка. Вынашивала девочку суррогатная мать.

Раньше с маленькой Женей помогала мать журналистки. Однако она уехала лечиться, и теперь Рынска осталась один на один со счастьем материнства.

"Помощь в приготовлении обеда. Питание с меня. Девочка по ночам не будит. Не капризная. Здоровая. Характер спокойный. Аппетит выдающийся. Просто подарочный ребенок", – написала журналистка.

Конечно, подписчики не смогли сдержаться и не дать совет. Многие считают, что матери негоже почти все обязанности спихивать на няню. Мол, а самой-то тогда что делать? Но кто-то все-таки поддержал женщину.

Напомним, что в начале 2019 года Игорь Малашенко был госпитализирован с неврологическими проблемами на фоне клинической депрессии. 25 февраля в Испании на 65-м году жизни, по данным Верховного суда Андалусии, он покончил с собой. Его нашли мертвым в саду собственного дома.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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