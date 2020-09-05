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«Отреклись от меня»: Филипп Киркоров потерял друзей

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На премии "ЖАРА Music Awards" Филипп Киркоров победил в номинации "Связь поколений". Король отечественной эстрады был явно в настроении и разоткровенничался на тему человеческих отношений.

Певец отметил, что с его давним врагом Тимати его когда-то помирил Григорий Лепс. Филипп Киркоров заявил, что раньше его лучшим другом была мама. Сейчас – отец Бедрос Киркоров.

"Те, кого я считал друзьями, – отреклись от меня. А с заклятыми врагами я помирился. Вот с Тимати, например", – поделился артист. Также он добавил, что организаторы "Евровидения" так просто от него не избавятся. Поэтому в случае, если его с Сергеем Лазаревым позовут на песенный конкурс в третий раз, Филипп Киркоров будет настроен решительно.

Ранее стало известно, что исполнитель объявил об открытии новой линии продаж своего дизайнерского бренда. На своей странице в "Инстаграм" он объявил, что начинает продажу фирменных носков. Как к этому отнеслись фанаты, не известно, так как новость опубликована в разделе "Сторис".

Как писали "Дни.ру", носки с надписью "Цвет настроения синий" и другими цитатами из песен Филиппа Киркорова можно купить в дизайнерском шоуруме Winway. Представлены мужские и женские комплекты. Набор из десяти пар обойдется в 3690 рублей.

Напомним, в этом году дети артиста – Мартин и Алла-Виктория отправились в первый класс. Звездных наследников проводил в школу отец артиста Бедрос Киркоров.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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