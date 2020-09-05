Не до всех дошел смысл «пьяных мыслей» певицы Нюши

05.09.2020 | 07:36

В пятницу, 4 сентября, новый клип вышел не только у Элджея с Моргенштерном, но и у Нюши. Девушка поспешила обрадовать поклонников в личном блоге. Звезда решила объяснить смысл композиции, отметив, что он читается между строк.

Артистка снялась в новом видео на песню "Пьяные мысли" в откровенных нарядах, едва прикрывающих интимные части тела. В ролике звезда то лежит на пляже, то едет в машине, то отрывается на вечеринке – видимо, таким образом она пыталась передать атмосферу алкогольного угара, в котором люди часто совершают странные поступки.

Также Нюша добавила, что перед зрителями не просто песня, а целое послание. Чтобы понять смысл композиции, необходимо воспользоваться QR-кодом, который размещен в конце клипа. "Специально для этого проекта составила эксперт в области "разрешающей психологии", – уточнила звезда.

Впрочем, не все поклонники остались довольны новым треком. Несмотря на множество восторженных отзывов, оказалось много негатива. "Что-то не нашла ни одной пасхалки (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ни о чем песня, такое", "Дребедень", "Вернись в 2014-й, Нюша", – написали в комментариях.

Напомним, последнее время Нюша старается думать об экологии и будущем планеты. Артистка запустила собственный бренд одежды и производит вещи из переработанных материалов. Также в личном блоге звезда рассказывает о последствиях, которые ждут человечество в случае глобального потепления.