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Фото здорового Николая Носкова привело поклонников в восторг

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В Сети появилось фото здорового и жизнерадостного Николая Носкова. Россияне желают звезде скорейшего выздоровления.

Фотограф Примадонны Роман Родин в своем инстаграм-аккаунте опубликовал снимок с концерта. На нем артист запечатлен до инсульта. У него прекрасное настроение. Он исполняет один из своих хитов.

"Былое и думы. Николай Носков", – кратко подписал он снимок. В комментариях пользователи соцсети и поклонники музыканта порадовались фотографии кумира и пожелали здоровья певцу. "Поправляйся, мэтр", "Николай - вы великолепны, мы с вами", – отметили подписчики.

Отметим, три с половиной года назад музыкант попал в тяжелом состоянии в больницу. Сейчас исполнителю 64 года, а кадр был сделан примерно десять лет назад. В марте 2017 года Николай Носков оказался в больнице в тяжелом состоянии. У него был обнаружен тромб в шейном отделе. Позже ему диагностировали инсульт. Через полтора года певец появился на публике. Он продолжил запись своего альбома "Живой".

В ноябре 2019 года Николай Носков появился в программе "Вечерний Ургант" Первого канала, где исполнил песню "Снег". Вскоре состоялся его первый за несколько лет сольный концерт. Многотысячная армия поклонников поддерживает любимого артиста, адресуя ему добрые слова в "Инстаграм".

Николай Носков – советский и российский музыкант, певец, композитор. Пятикратный обладатель музыкальной премии "Золотой граммофон", а также лауреат премии "Овация" и премии ФСБ России. Заслуженный артист России.

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Источник — dni.ru
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