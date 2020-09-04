«Я увидел совсем другого человека»: друг откровенно о романе Фриске и Шепелева

04.09.2020 | 09:48

Стилист Владислав Лисовец был дружен с певицей Жанной Фриске. Он оказался одним из первых, кто узнал о ее романе с ведущим Дмитрием Шепелевым. Их отношения развивались на его глазах.

Владислав Лисовец и Жанна Фриске познакомились, когда стилист начал работать с группой "Блестящие", в состав которой и входила популярная певица. Они быстро подружились. Их отношения продлились долгие годы, вплоть до смерти артистки в 2015 году. Для Жанны Владислав был как старший брат. "Она просто с моей планеты. Она чувствовала мир не только через цветы или блестки, хотя, как девочка, все это любила, но и через энергетику", – объяснил Лисовец.

Тем не менее, далеко не сразу Жанна рассказала ему про свой роман с ведущим Дмитрием Шепелевым. По какой-то причине певица предпочитала его не афишировать. Тем не менее, чтобы познакомить своего друга с возлюбленным Фриске даже организовала поездку в Швецию. "Она такой была красивой в этих отношениях! Я бы пожелал каждой женщине", – отметил стилист.

Владислав Лисовец стал свидетелем романа Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. "Она была очень трепетной, и Дима был с ней таким же. Я видел, как он за ней ухаживает. Знаешь, такая интеллигентная любовь, когда друг друга боятся потревожить. Боже, это было очень красиво!" – признался друг певицы.

Но романтика закончилась, как только стало известно, что у Жанны Фриске обнаружили рак головного мозга. Владислав Лисовец признался, что ему не понравилось все, что последовало за известием о болезни подруги. "Любовь такая вещь… Ты можешь влюбиться в не очень хорошего человека, но те эмоции, которые ты испытываешь, гораздо важнее. Мне не очень понравился финал их отношений. Я не понял этого финала", – признался стилист.

По всей видимости, речь идет о скандале, который разгорелся вскоре после смерти Жанны Фриске. Тогда ее родня утверждала, будто Дмитрий Шепелев вместо того, чтобы искать способы спасения любимой женщины, начал снимать деньги с ее кредиток. "Все приобрело какую-то странную форму. Я увидел совсем другого человека, но его любила Жанна, и я обязан его уважать ради ее чувств", – заключил Владислав Лисовец.