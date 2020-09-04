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Ведущий Первого канала назвал происходящее с Навальным шоу безумных режиссеров

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Ведущий Первого канала Артем Шейнин в эфире программы «Время покажет» назвал происходящее с Алексеем Навальным шоу «безумных режиссеров». Выпуск передачи опубликован на YouTube.

«На наших глазах со вчерашнего дня разворачивается еще одно шоу, еще одна, так сказать, картина маслом», — прокомментировал Шейнин сообщения о том, что в организме Навального были обнаружены следы «Новичка». По его словам, когда оппозиционера отправляли на лечение в Германию, многие «шутили» о том, что у него найдут следы этого отравляющего вещества.

Он также добавил, что, по его мнению, «безумные режиссеры происходящего шоу» держат читателей новостных заголовков о «Новичке» и Навальном за идиотов.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи обнаружили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок». Берлин призвал российское правительство отреагировать на новые данные. Один из создателей «Новичка», доктор химических наук и биохимик Леонид Ринк, заявил, что Навальный не мог быть отравлен боевыми отравляющими веществами группы «Новичок», поскольку в противном случае его смерть была бы неизбежна.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет пришлось сажать в Омске. Пациента поместили в токсикореанимацию городской больницы. Навальный впал в естественную кому, и его подключили к аппарату ИВЛ. Днем 22 августа россиянина доставили в клинику «Шарите» в Берлине.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

В заголовке ошибка. Там должна быть другая фамилия.

Гость||

Зачем здесь этот ханурик?

Гость||

Сейчас вся страна-шоу безумных режиссеров.Повезло тем,кто наблюдает его со стороны.

Имя: Гость
Комментарий:

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