Вдова Караченцова назвала Клюева нежным

04.09.2020 | 14:27

Людмила Поргина тепло высказалась об умершем Борисе Клюеве. Актриса отметила, что коллега очень ценил дружбу.

Знаменитости, коллеги, близкие и поклонники прощаются с народным артистом России. Гроб звезды сериала "Воронины" установили на сцене Малого театра.

Вдова актера Николая Караченцова знала Бориса Клюева как хорошего человека. Она заявила, что он был не только профессиональным актером, но и добрым другом. "Я рада, что он сыграл эту роль в сериале "Воронины". Это как песня. Я очень грущу. Все смеются над его словами "египетская сила". Он умел любить и был очень нежным. Он очень дорожил дружбой и помнил всех своих друзей. Я знаю, что он уйдет в рай, я в этом уверена. Царствие ему небесное!" – высказалась Людмила Поргина.

Похоронен Борис Клюев будет на Троекуровском кладбище. Напомним, о смерти артиста стало известно 1 сентября. Артист продолжительное время боролся с раком легких. Он не скрывал, что тяжело болен. Однако актер был настроен оптимистично. Практически о последнего Клюев приходил на репетиции в Малый театр.

Борис Клюев известен ролями в таких фильмах и сериалах, как "Воронины", "Улицы разбитых фонарей", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Д’Артаньян и три мушкетера", "На углу у Патриарших" и других. В его творческой копилке – более сотни ролей в спектаклях и кинолентах.

Как писали "Дни.ру", смерть 76-летнего Бориса Клюева стала сильным ударом для его поклонников, коллег и близких. Представители шоу-бизнеса и сотни россиян выразили соболезнования семье знаменитости.