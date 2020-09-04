«Слова трудно подобрать»: Тамара Гвердцители страдает от разлуки

04.09.2020 | 10:30

58-летняя Тамара Гвердцители сообщила о больших переменах в жизни. Известная артистка рассказала об участии в новом сезоне шоу "Голос.60+" и объяснила, почему не может увидеться с любимым мужчиной.

Тамара Гвердцители предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Известно, что певица была трижды замужем. От первого брака с режиссером Георгием Кахабришвили у артистки есть взрослый сын Александр. Он живет в Грузии. Из-за режима самоизоляции и закрытия границ, причиной которых стала пандемия коронавируса, Тамара Гвердцители давно не виделась с единственным наследником.

"Пока даже не знаю, когда и каким путем смогу там оказаться. Но, надеюсь, все разрешится в скором времени, границы откроют, и к нему как-нибудь долечу. Переживем и это. Главное, чтобы все были здоровы", – призналась певица.

Сама же артистка проводила карантин в обществе любимой мамы. "Конечно, было сложно никуда не выходить, во всем себя ограничивать: в общении с друзьями, в работе. Но старалась каждый день заниматься, распевалась под фортепиано, чтобы голос не забыл, как петь", – отметила Тамара Гвердцители.

Кстати, сегодня, 4 сентября, на Первом канале начинается новый сезон музыкального шоу "Голос.60+", в котором Тамара Гвердцители стала одним из наставников. Ее партнерами оказались Елена Ваенга, Гарик Сукачев и Лев Лещенко.

Певица призналась, что не раз была в жюри различных песенных конкурсов, и ей это давалось непросто. Она объяснила: "Поверьте, это очень ответственно, всегда боишься ошибиться, за каждого переживаешь. А как неловко перед людьми, когда ты к ним не повернулся! Тогда пытаешься найти правильные, хорошие слова поддержки для этого человека, что-то объяснить и по-человечески, и профессионально. Такие слова трудно подобрать вот так сразу".