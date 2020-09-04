Шепелев собрался познакомить сына Фриске с «беспринципными паразитами»

04.09.2020 | 05:29

Дмитрий Шепелев старается быть хорошим родителем и дать сыну все, что возможно. Артист уже давно мечтал закончить работу в скандальном шоу "На самом деле" и заняться семейным проектом.

И такой шанс подвернулся – скоро выходит программа "Ты как я", героями которой станут дети и их родители. Возлюбленный Жанны Фриске вне себя от радости, потому что наконец стало возможным показать Платону, чем он занимается.

Телеведущий уже познакомил сына со своей работой. Мальчик оценил занятие отца и отметил, что очень им гордится. По словам Дмитрия Шепелева, ему приятно быть в компании людей своего возраста, с которыми можно спокойно шутить и смеяться, не боясь, что бабульки не поймут.

Признание ребенка – высшая награда для артиста. Он старается быть для малыша хорошим примером. Дмитрий Шепелев оберегает мальчика от внимания прессы, так как чувствует, что сын пока не хочет появляться на публике.

Также ведущий негативно относится ко всем публикациям в Сети, которые делаются без его согласия. Артист переживает, что рано или поздно мальчик увидит все, что пишут про его семью и покойную мать. Как отметил вдовец, когда Платон начнет понимать смысл написанного, он объяснит ему, что все это грязь "беспринципных паразитов".

Напомним, несколько дней назад в Сети появились снимки 7-летнего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Папарацци засняли ребенка во время прогулки с няней. Как оказалось, мальчик невероятно похож на маму.