Пригожин с шевелюрой остался неузнанным

04.09.2020 | 15:07

Продюсер решил вдруг выложить фото, на котором он обнимает Лолиту с букетом красных роз. На каком мероприятии сделан кадр, неизвестно. Оба молоды и, судя по выражению лиц, очень довольны.

Иосиф Пригожин любит ностальгировать в своем профиле в "Инстаграме" и часто публикует архивные фото с коллегами и друзьями. На этот раз он показал снимок, на котором он стоит, приобняв Лолиту Милявскую с букетом цветов.

Продюсер похвастался многолетней дружбой с Лолитой и назвал сделанное фото "уникальным". "Как молоды мы были", – подписал он кадр и отметил, как давно коллеги знают друг друга.

Подписчики сошлись во мнении, что оба стали гораздо красивее и привлекательнее с возрастом. А кто-то – что не помнит Пригожина с волосами на голове.

"Еще с волосами"; "Я вас с волосами на голове даже не узнала"; "Как молоды мы были, с волосиками ходили", – написали фанаты.

Ранее Пригожин публиковал в своем микроблоге архивные кадры с Вахтангом Кикабидзе. С ним продюсер проработал восемь лет. Но самое интересное было то, что на фото с Кикабидзе Иосифу Пригожину всего 25 лет. Многие звездные коллеги музыканта признали, что сейчас 51-летний продюсер выглядит не хуже.

Иосиф признался, что в последнее время его "накрывает", когда он вспоминает те времена. Он отметил, что это был один из самых счастливых периодов в его жизни.

Отметим, у Иосифа Пригожина и Лолиты Милявской долгие и очень теплые профессиональные отношения. Коллеги всегда поддерживают друг друга. Недавно продюсер защитил певицу от грубых нападок со стороны композитора Юрия Лозы, упрекнувшего ее за чересчур большие гонорары.