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Михаил Ефремов зачитал свой прощальный стих перед отправкой в колонию

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В четверг, 3 сентября, в суде завершились прения по резонансному ДТП, участником которого стал известный актер Михаил Ефремов.

Артист все-таки нашел в себе силы и признал вину, правда многие эксперты полагают, что Ефремов сделал это слишком поздно. Практически все юристы уверены, что он получит реальный срок.

Государственный обвинитель просит для актера 11 лет колонии общего режима. 8 сентября, ровно через 3 месяца после трагедии, в результате которой погиб Сергей Захаров, суд огласит вердикт по делу Ефремова.

На последнем заседании актер позволил себе прочитать стих, который он посвятил Захарову. По словам Ефремова, свое произведение он написал на 9 дней после смерти Сергея.

Сергей, мы не были знакомы,

Наше знакомство стало ужасным,

я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.

Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

всё, что будет потом, — только во имя твоё.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть до того времени,

когда мы станем вдвоём.

Там никто не сдаёт и никто не злится,

на том свете нету таких понятий.

Там у всех, как у тебя, светлые лица.

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.

Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

я омерзительный, пьяный, ужасный, нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.

Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая!

Вот бы поговорить с ним! Увидеть его! Помолчать...

Я же дошёл до ручки, как в жизни дошёл до края.

Есть на кого поставить Каинову печать.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это крик души,раскаяние и не надо судить-поздно или рано?Раскаяться никогда не поздно и все же,пусть Бог даст ему силы выстоять этот удар судьбы...

Имя: Гость
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