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64-летний Ефим Шифрин покорил поклонниц атлетичной фигурой

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Артист ведет активный образ жизни и профессионально занимается бодибилдингом с 40 лет. Сейчас 64-летнему артисту не стыдно показаться на людях.

Ефим Шифрин в прекрасной физической форме. Этого он достиг постоянными тренировками и здоровым образом жизни. 64-летний артист эстрады активно ведет свою страницу в "Инстаграм". На одном из фото он предстал перед подписчиками в полуобнаженном виде, чем немало порадовал их.

На снимке артист стоит на балконе на фоне моря и широко улыбается. При этом верхняя часть тела у него полностью обнажена. "Эх, было дело..." – подписал публикацию артист.

"Сколько женщин потеряло голову!"; "Соблазнитель" – прокомментировали подписчицы.

С 40 лет Шифрин занимается бодибилдингом. В 2006 году за развитие и пропаганду спортивного образа жизни он был награжден дипломом Комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса правительства Москвы.

Стоит отметить, что Ефим Шифрин ни разу не был женат. Его личная жизнь – это тайна, покрытая мраком. Детей у артиста тоже нет. Поэтому подписчиков часто интересует вопрос, для кого же он так блюдет себя.

На творческом поприще актер добился немалых успехов. Шифрин сыграл в таких фильмах, как "Болотная-стрит", "Глянец", сериале "Герой нашего племени". Он снимался в сериале "Склифосовский-2", играл в мюзикле "Три богатыря".

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Источник — dni.ru
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