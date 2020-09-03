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Угодивший в психбольницу Бари Алибасов отказывается от общения

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Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, юрист Юлия Вербицкая-Линник поделилась подробностями о ее муже Бари Алибасове. Она заявила, что продюсер группы "На-На" по-прежнему находится в психиатрической больнице.

Адвокат артистки рассказала, что дозвонилась до клиники, где подтвердили, что шоумен именно там. Общаться ни с кем Бари Алибасов не хочет.

Юлия Вербицкая отметила, что в больнице, скорее всего, есть платное отделение, где просто проводят время и получают лечебные процедуры. Она добавила, что к диагнозам Бари Алибасова после отравления "Кротом" надо относиться сдержанно.

По ее словам, ей в этой ситуации больше всего жаль свою подзащитную – Лидию Федосееву-Шукшину. При этом, как заметила юрист, актриса приветствует развод с нерадивым мужем, который подставил ее под удар.

Напомним, Бари Алибасов перестал появляться на публике в начале лета. Позже выяснилось, что он проходил лечение. Сын музыканта заявил, что отца отравили, и это дело рук кого-то из близких. Теперь звезде предстоит длительное восстановление, и не факт, что здоровье придет в норму до конца.

Спор из-за квартиры, которую актриса переписала на супруга, а он передал в дар своему помощнику, длится до сих пор. Суд уже арестовал недвижимость, и до конца решения конфликта сделки с ней невозможны. Актриса уже смирилась с тем, что ее ждет неприятный процесс с Бари Алибасовым.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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