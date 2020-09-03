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Сын Полины Гагариной удивительно похож на Андрея Губина

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У Полины Гагариной двое детей – 12 летний сын Андрей от первого брака и трехлетняя дочь Мия от второго. Мальчик начинает новый учебный год.

1 сентября 33-летняя российская певица Полина Гагарина проводила сына в новый учебный год.

Его фото гордая мама выложила в своем профиле в "Инстаграме". Она пожелала чаду успехов в новом учебном году и отметила, что за лето мальчик заметно подрос и окреп.

Наблюдательные фанаты посчитали, что Андрей очень похож на своего тезку – Андрея Губина. В комментариях к публикации они как сговорились и разом принялись засыпать артистку компрометирующими замечаниями на эту тему.

"Почему от Губина?", "На Губина похож", "Блин! Губин, подумала", "Первое, что пришло в голову, – сын А. Губина", – пишут удивленные фанаты.

Известно, что старший сын Гагариной родился от актера Петра Кислова. От второго мужа, фотографа Дмитрия Исхакова, певица родила дочь Мию. Однако и этот брак звезды распался.

После расставания с Полиной Гагариной Дмитрий Исхаков признался, что вряд ли еще раз женится. Он заявил, что не знает практически ни одной пары, которая была бы счастлива, долго прожив вместе.

Напомним, о проблемах в семье артистки стали поговаривать еще в конце прошлого года. Наблюдательные поклонники заметили, что Полина перестала носить обручальное кольцо. Весной стало известно о расставании певицы с мужем.

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Источник — dni.ru
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