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Пропавшая с Первого канала Малышева рассказала о дальнейшей судьбе своей программы

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Телеведущая объяснила свое отсутствие и то, что программа не выходит в эфир в новом сезоне. Руководство Первого канала здесь ни при чем.

В Сети говорят, что телеведущая Елена Малышева якобы покидает программу "Жить здорово!". Вероятной причиной такого поворота называют решение руководства Первого канала.

Теледоктор опровергла данную информацию, отметив, что программа будут показывать и дальше. Однако фактом остается то, что пока ведущей нет в эфире, и новый сезон передачи не начался. По словам Елены Малышевой, после летнего отдыха, уже 7 сентября, она вернется в строй.

"Начнем выходить в эфир с 7 сентября", – приводит слова ведущей издание 7days.ru.

Накануне Елена Малышева провела прямой эфир в своем "Инстаграм" и обсудила с подписчиками ситуацию с коронавирусом. Малышева рассказала, кому можно делать прививку от нового коварного недуга. А тех, кто не верит в "корону" попросту назвала "дебилами".

Тема эпидемии коронавируса сложная, и ведущую часто ловят на неосторожных фразах. Так, летом она назвала инфекцию "чудом чудным", сравнив его с другими болезнями, от которых умирает множество людей.

Что касается вакцинации, то себе Елена Малышева не стала бы делать прививку от коронавируса, хотя не объяснила причину такой позиции. При этом она согласна привиться от гриппа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Малышеву и её способ подачи медицинской инфы ненавижу.Кратко, очень поверхностно и нечётко по медтеме,а потом глупости про какого-нибудь зрителя непонятно зачем. Врач, судя по ней, от слова врать.А тема очень нужная, если заменят на нормальную ведущую и уберут болтологию, будет здорово.

Гость||

В стране что же совсем реально грамотных врачей нет?Есть врачебные династии, потомственные медакадемики.а это попугай, а не знаток темы. Мужчина ведущий и только по-существу. Без глупых эмоций,её личных воспоминаний,субъективизма итд. Она, вообще,мозгами не врач.Продажная,хитрая пустая баба.Так,горе теоретик.Нельзя, не имея реальной врачебной практики, рассуждать.И всей стране своё мнение навязывать.

Имя: Гость
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