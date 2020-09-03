Пресняковы поставили точку в слухах о разводе Пугачевой и Галкина

03.09.2020 | 22:57

Елена и Владимир Пресняковы прокомментировали информацию о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Артисты дали откровенное интервью.

Новыми героями шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" стали Елена и Владимир Пресняковы. Артисты обсудили последние слухи. Так, например, в Сети упорно обсуждают развод Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Даже то обстоятельство, что пара вместе отвела детей, двойняшек Гарри и Лизу, в первый класс, не остановило пересуды.

Однако Пресняковы лишь отмахиваются от этих слухов. По их мнению, эти разговоры – ерунда. "Это вообще шок", – со смехом сообщили Елена и Владимир. Вообще, Пресняковы убеждены, что сохранение семьи это большой труд: нужно уметь слушать и слышать партнера, идти на компромисс, иногда наступать на горло собственным интересам.

Разумеется, зашла речь и о невестке Пресняковых, певице Наталье Подольской, которая ждет второго ребенка от их сына Владимира. "Наташа все время присылала нам, как у зеркальца стоит бочком", – кокетливо отметила Елена Преснякова. А вот общественности Подольская лишь недавно стала показывать такие фотографии. Когда уже скрывать беременность не имело смысла – фанаты и так догадались.

Правда, теперь поклонники теряются в догадках, кого же ждет Наталья Подольская, мальчика или девочку. Отметим, что пара воспитывает пятилетнего сына Артемия. Елена призналась, что мечтает о внучке. А вот Владимир высказал надежду, что будет мальчик, который станет саксофонистом, как дедушка.

Несмотря на безупречный образ, Пресняковы не скрывают, что в их жизни было немало проблем. В свое время их доставил сын Владимир. "Нам было так за Вову обидно!" – признались они, подразумевая период, когда у их сына были серьезные проблемы с алкоголем.

Периодически в паре возникают вопросы, касающиеся здоровья. Однажды врачи сильно напугали Елену своими прогнозами. "Такие мысли были: вдруг это, а вдруг то. Может, завещание написать?" – призналась артистка.