Сетевое издание|18+|Четверг|3 сен 2020|11:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Михаил Ефремов в суде признал свою вину

Печать

Михаил Ефремов сделал важное заявление в суде. Он больше не намерен скрывать правду.

Сенсационные новости пришли из Пресненского суда Москвы, где проходят слушания по делу Михаила Ефремова. Актер удивил присутствующих неожиданным признанием.

"У меня заявление. Я признаю свою вину", – заявил артист. Его слова прозвучали после того, как судья спросила, не против ли он приступить к прениям сторон в отсутствие второго адвоката – Елизаветы Шаргородской.

Примечательно, что до последнего момента артист отрицал свою вину в ДТП на Смоленской площади, в котором погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. Защита звезды театра и кино всеми силами пыталась оправдать Михаила Ефремова. Многие россияне уже окрестили суд над знаменитостью цирком из-за скандальных заявлений, ток-шоу на федеральных каналах и повышенного внимания СМИ.

Судя по всему, Михаил Ефремов решил все же поставить точку в этом "затянувшемся сериале". Ведь за то, что актер не признавал свою вину, его осудили многие коллеги и поклонники. Некоторые отмечали, что адвокат артиста Эльман Пашаев своей тактикой губит звезду.

Напомним, экспертиза показала, что в момент аварии 8 июня актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Михаил Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло. Сейчас он находится под домашним арестом. Знаменитости грозит до 12 лет лишения свободы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

Гость||

хоть один нормальный мужик среди недозвезд нашей говтоэлиты

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте