Михаил Ефремов в суде признал свою вину

03.09.2020 | 10:58

Михаил Ефремов сделал важное заявление в суде. Он больше не намерен скрывать правду.

Сенсационные новости пришли из Пресненского суда Москвы, где проходят слушания по делу Михаила Ефремова. Актер удивил присутствующих неожиданным признанием.

"У меня заявление. Я признаю свою вину", – заявил артист. Его слова прозвучали после того, как судья спросила, не против ли он приступить к прениям сторон в отсутствие второго адвоката – Елизаветы Шаргородской.

Примечательно, что до последнего момента артист отрицал свою вину в ДТП на Смоленской площади, в котором погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. Защита звезды театра и кино всеми силами пыталась оправдать Михаила Ефремова. Многие россияне уже окрестили суд над знаменитостью цирком из-за скандальных заявлений, ток-шоу на федеральных каналах и повышенного внимания СМИ.

Судя по всему, Михаил Ефремов решил все же поставить точку в этом "затянувшемся сериале". Ведь за то, что актер не признавал свою вину, его осудили многие коллеги и поклонники. Некоторые отмечали, что адвокат артиста Эльман Пашаев своей тактикой губит звезду.

Напомним, экспертиза показала, что в момент аварии 8 июня актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Михаил Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло. Сейчас он находится под домашним арестом. Знаменитости грозит до 12 лет лишения свободы.