Лолита нашла нового молодого возлюбленного

03.09.2020 | 07:07

У всех свои предпочтения в жизни. Певица Лолита Милявская заявила, что не хочет спать с дедом, поэтому выбрала себе помоложе.

Лолита Милявская рассказала о своем 48-летнем новом возлюбленном. 56-летняя певица считает, что мужчина состоялся в жизни. А разница в возрасте ее не смущает.

Несмотря на то, что предыдущие отношения артистка завершила со скандалом на глазах у всего мира, сейчас она снова счастлива. При этом личность избранника Лолита предпочла оставить в тайне.

"Да, моложе, мне не нужен дед старый", – цитирует певицу "Вокруг ТВ".

В последнее время Лолита преобразилась. Она похудела на 14 килограммов, сменила прическу, сделала пластику век.

В конце апреля этого года Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Процесс сопровождался скандалами и взаимными обвинениями сторон.