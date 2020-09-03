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Друзья солиста группы «Динамит» не поверили в кончину товарища из-за розыгрыша

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В четверг, 3 сентября, годовщина смерти солиста группы "Динамит" Леонида Нерушенко – он разбился на мотоцикле в возрасте 27 лет. Коллега музыканта Илья Зудин рассказал, что незадолго до гибели артист разыграл свою смерть.

Певец возвращался домой после ужина с семьей. На Садовом кольце в Москве он не заметил дорожные работы, не успел вовремя свернуть и в итоге на полной скорости врезался в грузовик. Шансов выжить у него не было.

Родные и коллеги не могли поверить в случившееся, ведь незадолго до трагедии Леонид Нерушенко уже инсценировал свою смерть ради шутки. Одним из первых о случившемся узнал "одногруппник" звезды Илья Зудин. В беседе с журналистами он вспомнил тот день 15 лет назад.

Как отметил музыкант, о кончине Лени он узнавал дважды. В первый раз это был веселый розыгрыш, и, когда все случилось по-настоящему, сразу возникли мысли о новой шутке. Увы, печальное известие оказалось правдой: Нерушенко действительно разбился.

Сложнее всего потерю переживали родители артиста. Им никогда не нравилось увлечение сына мотоциклами и скоростью, но Леонид не обращал внимания на предостережения близких.

Илья Зудин добавил, что до сих пор поддерживает связь с семьей коллеги по группе "Динамит". Несмотря на то что прошло уже 15 лет, они так и не смирились с потерей наследника.

Незадолго до смерти Леонид Нерушенко был буквально одержим записью сольного альбома – он сутками работал на студии. К сожалению, диск вышел только после его гибели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Красивый припев

Дмитрий Н. Мотовилов||

Разбитной парниша..

Имя: Гость
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