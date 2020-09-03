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Дочь приехала к сраженной инсультом Кудрявцевой

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Состояние матери популярной телеведущей Леры Кудрявцевой оставляет желать лучшего. Поэтому женщину не могут транспортировать в Москву.

Уже прошло несколько дней с тех пор, как стало известно о госпитализации Александры Ивановны Кудрявцевой. Многочисленные поклонники и озабоченные журналисты с нетерпением ждали новостей. И вот наконец популярная ведущая рассказала, как обстоят дела.

Так, Лера Кудрявцева наконец нашла лазейку в своем плотном съемочном графике и примчалась в Крым. Именно там, в больнице им.Семашко, и проходит лечение ее родительница. Популярная телеведущая сняла несколько видео из клиники, а также сняла вечерний Судак, куда вернулась после посещения матери.

Телеблондинка дала понять, что состояние матери после перенесенного инсульта оставляет желать лучшего. Пока женщину нежелательно перевозить в Москву. "Мама что-то раскисла :((( Но я верю, что все будет хорошо. Спасибо врачам, медсестрам и санитаркам за ваш труд! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поблагодарила Лера Кудрявцева.

Можно представить, как переживает сама популярная телеведущая, однако предпочитает не показывать виду. Тем не менее поклонники и друзья поддерживают ее как могут. Так, например, певица Лолита Милявская обратилась к ней: "Лерочка!! Передай маме привет и обязательно скажи, что соседи по Болгарии очень переживают и желают полного Выздоровления".

Также добрые слова в адрес матери Леры Кудрявцевой высказали актриса Эвелина Бледанс и Денис Клявер, а также другие представители отечественного шоу-бизнеса и поклонники. Напомним, родственнице телеведущей стало плохо в Крыму. У нее сильно подскочило давление. Кудрявцеву забрали в больницу, где и диагностировали инсульт. У женщины парализовало всю левую часть тела.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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