Близкие научились понимать «говорящего без звука» Гафта

03.09.2020 | 11:32

Супруга Валентина Гафта актриса Ольга Остроумова поделилась подробностями. По ее словам, артист все понимает, но не разговаривает.

2 сентября Валентину Гафту исполнилось 85 лет. В прошлом году актер перенес инсульт, после которого так и не смог полностью оправиться. Теперь он практически не встает с постели.

Поскольку актер не любит большого скопления людей, устраивать масштабный праздник ему не стали. День рождения звезды отметили в узком кругу. Было решено, что близкие друзья придут к знаменитости по одному.

Артистка отметила, что Валентин Гафт не может самостоятельно передвигаться. "Это лежачий больной. Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять", – поделилась она. Также Остроумова добавила, что муж все понимает, но сам "говорит без звука". Близкие научились понимать актера.

Примечательно, что и сама супруга звезды театра и кино тоже с трудом передвигается после перенесенной операции на коленях. Пару навещают друзья и стараются помогать им по хозяйству. Художник Никас Сафронов отметил, что артист находится либо дома, либо на даче.

Артист по сей день не может пережить смерть своей дочери Ольги Елисеевой. Она покончила с собой в 2002 году. Актер винит себя в смерти наследницы. Он считает, что не уберег ее.