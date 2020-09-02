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«Вот и затравила»: 85-летний Гафт продолжает корить себя за дочь

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Судьба актера непростая и полная драматичных событий. Он расстался со своей семьей, оставив дочь с жестокой и грубой матерью. Теперь всю жизнь великий актер винит себя в трагедии, которая произошла с его чадом.

Народному артисту РСФСР Валентину Гафту 2 сентября исполнилось 85 лет. В этот день ему говорят теплые слова коллеги и друзья. Президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин также поздравили его. Телеграммы опубликованы на сайтах Кремля и кабмина.

Актер сыграл множество ролей. Однако главная драма и боль всей его в жизни случилась не на сцене. 18 лет назад покончила с собой его дочь Ольга. Она не дожила до 30-ти всего год…

Валентин Гафт считает, что не уберег единственную дочь. С матерью Ольги он расстался и ушел из семьи, но женщина продолжала издеваться над его дочерью, считает сейчас Гафт. Она была жестока, оскорбляла ее и даже била. В итоге все кончилось бедой.

"Мы часто встречались с Оленькой, и она мне жаловалась, что мать ей покоя не дает. Вот и затравила", – приводит слова актера "Собеседник".

В прошлом году у Валентина Гафта случился инсульт. После этого звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" проходила реабилитацию.

Стоит отметить, что журналисты постоянно спекулируют на теме здоровья Валентина Гафта. Легендарного актера то "кладут в кому", то "хоронят" раньше времени. После новости об инсульте некоторые СМИ писали, что у артиста случился паралич.

Гафт работает в "Современнике" с 1969 года. Популярность обрел после ярких ролей в кино, в том числе режиссера Эльдара Рязанова. В 1984 году получил звание народного артиста РСФСР.

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Источник — dni.ru
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Гость||

звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" А кого он там играл, а? Знатоки советских фильмов.

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