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Вот это красота! Подросшая дочь Началовой поразила народ

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Когда не стало Юлии Началовой, ее дочь Вера Алдонина училась в шестом классе. Накануне девочка пошла уже в восьмой.

Мама Юлии Началовой Таисия Николаевна часто публикует в своем инстаграм-аккаунте снимки внучки Веры, которой через несколько месяцев исполнится уже 14 лет. 1 сентября в Сети появился новый кадр подросшей девочки в школьной форме. Для фото наследница певицы встала в элегантную позу, слегка приподняв подбородок.

Поклонники пожелали удачи восьмикласснице, а также оценили ее внешний вид. По мнению некоторых, Вера все больше становится похожей на свою знаменитую маму. "Какая красивая. Это невероятно", "Вся в мамочку", "Юлия гордилась бы дочерью", "Как же быстро летит время", – отметили пользователи Сети.

Народ не сомневается, что в будущем Вера прославиться, как мама. Уже сейчас она пошла по ее стопам. В День Победы девочка исполнила песню "Письмо с фронта". Тогда многие отметили талант Алдониной, голос которой уж очень напоминает Юлию.

Напомним, Началовой не стало 16 марта 2019 года. Певица скончалась от осложнений, которые были вызваны хроническими заболеваниями, на 39 году жизни. В 2020-ом была представлена последняя песня артистки "Останься", которая она записала еще при жизни.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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