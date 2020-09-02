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Увеличена субсидия на выплату пособий на детей до 3 лет

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В Минтруде заявили, что объем субсидии на третьего или последующего ребенка до достижения ими трехлетнего возраста увеличен на 1,73 млрд, сообщает «Российская газета».

В ведомстве подчеркнули, что на дополнительное финансирование пока могут рассчитывать лишь 8 субъектов РФ: Башкортостан, Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ.

В Минтруде пояснили, что в данный момент пособие получает более 500 тысяч многодетных семей, а сам охват помощи в этом году существенно вырос. Произошло это из-за продления периода выплат и изменения критериев нуждаемости.

Ранее помощь получали лишь те семьи, в которых среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума. С 2020 года деньги получают все семьи, где на одного человека приходится менее 2 прожиточных минимумов.

Выплаты в рамках национального проекта «Демография» положены и на первого ребенка до 3 лет. По оценкам ведомства, это еще почти 900 тысяч семей, который финансируются за счет средств федерального бюджета.

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Источник — Российская газета
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