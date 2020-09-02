Россиян могут застраховать от безработицы

02.09.2020 | 04:39

В правительстве прорабатывается вопрос об обязательном страховании россиян от безработицы.

С подобной инициативой в ходе совещания по вопросам государственной политики в сфере занятости выступил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

По мнению парламентария, это защитит сотрудников от недобросовестных работодателей, а также не оставит потерявших работу людей без средств к существованию.

Для запуска системы необходимо обязать все предприятия выплачивать специальный налог, который пойдет на обеспечение безопасности сотрудников организации в случае их увольнения.

Во время пандемии ряд руководителей не просто сокращал коллектив, а заставлял сотрудников увольняться по собственному желанию. При этом люди лишались возможности получить положенные выплаты, которые им были гарантированы законом в случае сокращения.

При введении закона об обязательном страховании россиян от безработицы, такой проблемы существовать не будет, уверен Андрей Исаев. Предприятие будет платить налог в пользу государства. Но в случае увольнения сотрудника, выплачивать деньги ему будут из бюджета.

«При сокращении работника работодатель своевременно сообщает в службу занятости, и выплаты всех выходных пособий были бы возложены на нее (то есть на государство, поскольку службы занятости финансируются из бюджета. – Прим. ред.)», – отметил Андрей Исаев.

Благодаря новой системе уволенный работник будет уверен, что получит все причитающиеся ему средства.

«Каждый раз, когда возникает такая ситуация и люди требуют выплаты за год-два-три, это становится головной болью для региональных и местных властей. Существование фонда защиты от безработицы, фонда занятости могло бы стать резервуаром, позволяющим частично решать и такого рода проблемы», – пояснил парламентарий.

В Минтруде инициативу Исаева одобрили. В ведомстве заявили, что ее в любом случае сначала следует проработать с профсоюзами и работодателями, чтобы не получить обратного эффекта.