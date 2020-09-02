Не американцы: министр Шойгу назвал главного врага

02.09.2020 | 11:42

Министр обороны РФ и президент Российского географического общества Сергей Шойгу обозначил главного врага всего человечества, сообщает РИА «Новости».

По мнению министра - это смартфон. Шойгу считает, что различные устройства заставляют людей уходить в виртуальный мир, отказываясь от реального общения.

«Наш главный враг — вот он», — заявил Шойгу, показав на лежащий на столе смартфон.

«Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал», — заметил министр. Но то, что на экране — «это ягодка на зубочистке, а в реальности там — ягодное поле». И чтобы его увидеть, надо самому «ехать и смотреть», - пояснил Шойгу.

По мнению министра обороны РФ, из-за смартфонов современные люди живут «коротко и неподробно», они не видят всю картину, а иногда получают искаженную информацию.

В 2020 году смартфоны были запрещены для использования в армии. Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие не должны иметь при себе электронные изделия, способные передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию, при исполнении обязанностей военной службы.