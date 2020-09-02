Маткапиталом можно будет воспользоваться повторно без суда

02.09.2020 | 08:54

Проект постановления правительства сейчас проходит общественное обсуждение.

Согласно новому закону, у граждан появится право повторно использовать непотраченные и возвращенные в Пенсионный фонд средства материнского капитала, которые ранее были направлены на улучшение жилищных условий.

В настоящее время люди долгое время ждут решения суда, чтобы воспользоваться средствами повторно. С введением нового закона никаких задержек не будет.

Возвращенные средства должны будут подлежать учету и отражаться в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, поэтому в любой момент маткапитал можно будет направить на другие цели или вновь на покупку квартиры.

Как правило, средства возвращаются в Пенсионный фонд после расторжения договора долевого строительства, например, в случае одностороннего отказа граждан от участия в нём, если компания-застройщик превысила сроки сдачи дома.