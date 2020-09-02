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Ирину Салтыкову окрестили русской Памелой Андерсон

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Глядя на фото Ирины Салтыковой, сложно поверить, что ей 54 года. У артистки изящная фигура и моложавое лицо.

В первый день осени экс-солистка группы "Мираж" Ирина Салтыкова опубликовала смелый снимок в свой инстаграм-аккаунт. Артистка похвасталась фигурой, надев для фото полупрозрачный купальник. Под кадром певица написала, что подошла к бабьему лету во всеоружии.

Пользователи Сети наградили Салтыкову всевозможными комплиментами. "Богиня!", "Как всегда шикарна", "Выглядишь классно. Всегда 18", "Русская Памела Андерсон" – отметили подписчики. Некоторые решили поинтересоваться, какой рост у Ирины. Артистка призналась, что небольшой – всего 166 сантиметров.

Поклонники требуют, чтобы Ирина раскрыла секрет молодости, ведь кажется, что выглядеть так молодо просто невозможно. По мнению артистки, на внешний вид очень влияет внутренний настрой, а не дорогая косметика или какая-нибудь диета.

Салтыкова придерживается мнения, что постоянный уход за лицом не всегда влияет положительно. Например, она не видит смысла в использовании масок. Также артистка не посещает спортзал.

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Источник — dni.ru
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