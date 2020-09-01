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В Совфеде предложили отменить пятибалльную систему оценок в школах

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Не успели закончиться торжественные линейки на 1 сентября, как появилась новость о возможных изменениях в российской системе образования.

Несколько лет назад на полном серьезе обсуждалось введение в школах десятибалльной системы оценки знаний учеников. На этот раз представители Совета Федерации хотят пойти в сторону уменьшения шкалы.

По мнению сенаторов, сейчас в школах ставят ученикам двойки, тройки, четверки и пятерки. А вот единица совсем не используется.

Как заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс, единицу вполне логично было бы исключить.

«Правильно было бы убрать единицу, оставить четырёхбалльную систему, так как двойка — это уже плохо. Единицу действительно в последние годы практически не используют. Когда я учился, преподаватели ставили единицу, когда разозлятся на ученика, когда он мало того, что не знает, так ещё и пакостит», — выразил мнение сенатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Реформаторский зуд покоя не даёт?! В историю войти? Скучно стало?

Гость||

У них оплачиваются любые инициативы.

Гость||

В Совфеде опровергли слухи о выплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека При этом каждый регион поздравит жителей с праздником

Имя: Гость
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