В Совфеде предложили отменить пятибалльную систему оценок в школах

01.09.2020 | 11:29

Не успели закончиться торжественные линейки на 1 сентября, как появилась новость о возможных изменениях в российской системе образования.

Несколько лет назад на полном серьезе обсуждалось введение в школах десятибалльной системы оценки знаний учеников. На этот раз представители Совета Федерации хотят пойти в сторону уменьшения шкалы.

По мнению сенаторов, сейчас в школах ставят ученикам двойки, тройки, четверки и пятерки. А вот единица совсем не используется.

Как заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс, единицу вполне логично было бы исключить.

«Правильно было бы убрать единицу, оставить четырёхбалльную систему, так как двойка — это уже плохо. Единицу действительно в последние годы практически не используют. Когда я учился, преподаватели ставили единицу, когда разозлятся на ученика, когда он мало того, что не знает, так ещё и пакостит», — выразил мнение сенатор.