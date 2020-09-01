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«Паскудникам!»: Певцов впал в ярость в больнице

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Дмитрий Певцов, которого несколько дней назад доставили в больницу с пневмонией, сделал важное заявление. Он рассказал, как сейчас себя чувствует.

Актер в своем инстаграм-аккаунте опроверг сообщения о том, что впал в кому. Он был шокирован, прочитав в некоторых СМИ о том, что якобы впал в кому. Такая дезинформация вызвала негодование звезды театра и кино.

Дмитрий Певцов рассказал, что чувствует себя нормально и бодро. Артист записал эмоциональное видео, в котором пожелал тем, кто публикует и составляет "подобную чушь", чтобы их родственники прочитали подобную информацию о них. Свой пост он начал со слова "Паскудникам!".

Температура Дмитрия Певцова держится на отметке 36,6 градуса. По словам актера, он в восхищении от больницы в Коммунарке и сравнил ее с космическим кораблем.

Напомним, артиста госпитализировали несколько дней назад с воспалением легких. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. Ранее он записал для фанатов ролик из больничной палаты.

Как писали "Дни.ру", Дмитрий Певцов огорчен тем, что ему придется пропустить начало театрального сезона, но поделать с этим ничего не может. "Ленком" вынужден был поменять афишу. Здоровье актера в этой ситуации выходит на первое место. Он находится под контролем специалистов. Знаменитость планирует сообщать поклонникам новую информацию о своем лечении.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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