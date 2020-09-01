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Онколог опроверг возможную причину проблем со слухом у Корчевникова

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Здоровье ведущего Бориса Корчевникова последнее время вновь стало тревожить россиян. Врач-онколог высказался на тему того, что могло стать причиной проблем со слухом у звезды.

В СМИ ежедневно появляется противоречивая информация о здоровье российского телеведущего Бориса Корчевникова. Журналисты, ссылаясь на его коллег по цеху, утверждают, что знаменитость теряет слух.

Пишут даже о том, что Корчевникову для работы на телевидении пришлось освоить методику чтения по губам. Стоит отметить, что концертный директор звезды тревожную информацию всячески опровергает.

Онколог Михаил Мяснянкин высказал свое предположение на тему того, что могло послужить главной причиной потери Корчевниковым слуха. Врач убежден, что это ни коем образом не связано с возвращением опухоли.

Медик напомнил, что пять лет назад Корчевникову была проведена серьезнейшая операция, которая и могла спровоцировать последствия. Мяснянкин подчеркнул, что для более точного разъяснения необходимо узнать, в каком состоянии находились сенсорные органы ведущего после хирургического вмешательства.

По словам эксперта, Корчевникову понадобится много времени, чтобы вернуться к привычному образу жизни. Онколог добавил, что существуют современные решения, которые помогут ведущему работать на ТВ без непреодолимых трудностей. К примеру, можно использовать слуховой аппарат, который зрители даже не заметят.

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Источник — dni.ru
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