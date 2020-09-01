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Какой предстала перед публикой Вера Алентова

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Московский драматический театр имени Пушкина открыл 71-й сезон. Последний спектакль здесь сыграли 16 марта и потом на протяжении пяти месяцев зрителей в зале не было – мешали карантинные ограничения. Зато теперь, когда тяжелые для всех времена почти закончились, театралов ждет настоящий подарок – спектакль "Ложные признания" с участием блистательной Веры Алентовой.

Премьера этой постановки Евгения Писарева планировалась еще в апреле. Теперь же первыми зрителями стали врачи московской городской клинической больницы №71 имени Жадкевича. На сцене целая россыпь звездных имен – Виктория Исакова, Анна Бегунова, и, конечно, примадонна театра Вера Алентова.

На традиционном сборе труппы худрук коллектива Евгений Писарев поздравил Веру Валентиновну – в театре она служит уже 55 лет. В 1965 году Алентова окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в знаменитый коллектив. И это было правильно, ведь с тех пор каждый спектакль с ней становится долгожданным событием,

Вера Валентиновна появилась на открытии 71-го сезона очень эффектно – в элегантном платье в пол, в ажурных перчатках и, конечно, в духе времени, с маской на лице. "Я здорова!" – поспешила заверить она журналистов, которые несколько лет назад встревожили поклонников актрисы сообщениями о ее хворях.

Она обсуждала с коллегами прошедшие месяцы самоизоляции, говорила о работе, и, конечно, о своей роли в новом спектакле. В комедии "Ложные признания" она играет госпожу Аргант, которая мечтает выдать дочь не за бедного адвоката, а за аристократа. Играет тонко, точно, ярко!

Имя Веры Алентовой в афише – всегда синоним качества. Она соглашается работать только у серьезных режиссеров, которые предлагают качественный материал. Поэтому билеты на "Ложные признания" с участием легендарной актрисы и раскуплены на много недель вперед.

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Источник — dni.ru
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