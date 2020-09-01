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Фильм про Виктора Цоя назвали пошлым и попросили изменить имена героев

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Картина об известном музыканте еще не вышла на экраны, а ее уже сопровождают скандалы.

31 августа издание "Газета.Ru" опубликовало информацию, что в распоряжении журналистов оказалось письмо, якобы написанное в адрес президента РФ от отца и сына музыканта.

Они попросили Путина "безотлагательно организовать проверку" и "принять надлежащие меры" к новому фильму о Викторе Цое, который по их мнению является "пошлым зрелищем".

Позже в понедельник журналисты ТАСС связались с Робертом Цоем. Он заявил, что ничего подобного не писал. "Это выдумки", - заявил он.

Отец музыканта подчеркнул, что в начале он имел разговор с Алексеем Учителем (режиссер фильма - прим. редакции). "В самом начале он спрашивал разрешения на съемки этого фильма, и мы, в принципе, договорились. А какой сюжет будет: как, что - эти подробности не обсуждались. Я одно время с ним поддерживал связь, а потом нет. В принципе, я в курсе, что он выпускает фильм. Почему-то много шума поднялось по этому поводу - я не понимаю, в чем дело. Кто-нибудь видел этот фильм? Что там, есть что-то возмутительное?" - сообщил Роберт Цой в беседе с ТАСС.

За сценарий фильма о Цое Алексей Учитель сел почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским. Работа над кинолентой проходила в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях.

К разработке сценария Учитель приступил почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. Ранее фильм носил рабочее название "47". Съемки картины проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях.

Режиссер подчеркнул, что фильм уже получил прокатное удостоверение и его видел сын Виктора Цоя Александр. Наследник неоднозначно воспринял картину и попросил изменить имена героев.

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