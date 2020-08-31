Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|04:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Трехлетний ребенок почти 20 секунд летал в воздухе на змее

Печать

В сети набирает популярность видео, на котором запечатлен вполне реальный полет ребенка.

Удивительный случай произошел на Тайване. Во время традиционного фестиваля воздушных змеев, 3-летнего малыша на пару десятков секунд подняло в воздух.

По свидетельству очевидцев и кадрам видео, ребенок оказался на высоте более 20 метров. Большой воздушный змей, поймав мощный поток ветра, обвил малыша и едва не унес в облака.

По счастливой случайности, ветер на несколько секунд стих и ребенка опустило ближе к земле, где его пытались поймать десятки очевидцев.

Как заявляет местная пресса - никто не пострадал, все отделались лёгким испугом. Родители малыша отказались от интервью.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте