Трехлетний ребенок почти 20 секунд летал в воздухе на змее

31.08.2020 | 04:18

В сети набирает популярность видео, на котором запечатлен вполне реальный полет ребенка.

Удивительный случай произошел на Тайване. Во время традиционного фестиваля воздушных змеев, 3-летнего малыша на пару десятков секунд подняло в воздух.

По свидетельству очевидцев и кадрам видео, ребенок оказался на высоте более 20 метров. Большой воздушный змей, поймав мощный поток ветра, обвил малыша и едва не унес в облака.

По счастливой случайности, ветер на несколько секунд стих и ребенка опустило ближе к земле, где его пытались поймать десятки очевидцев.

Как заявляет местная пресса - никто не пострадал, все отделались лёгким испугом. Родители малыша отказались от интервью.