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Семьянин Охлобыстин признался в «человеческой» любви к Асмус

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Ивану Охлабыстину и Кристине Асмус вновь пришлось работать вместе. На протяжении пяти лет они снимались в сериале "Интерны". Теперь актеры встретились на шоу "Золото Геленджика", премьера которого состоится на телеканале ТНТ в сентябре.

Для шоу "Золото Геленджика" Иван Охлобыстин примерил весьма необычный образ: цилиндр, темные очки, красный фрак. В таком виде актер будет появляться каждый выпуск. Его соведущая Кристина Асмус, напротив, надевает разные наряды.

Охлобыстин считает, что продюсеры шоу не прогадали, когда пригласили сниматься экс-супругу Гарика Харламова, ведь она, по мнению актера, очень элегантная. К тому же, Ивану очень комфортно работать с Кристиной, поскольку испытывает к ней сильные чувства.

Во время пресс-конференции шоу в Геленджике Охлобыстин признался, что любит Асмус "чисто по-человечески". Еще со съемок "Интернов" актер относится к актрисе, как к собственному ребенку. Говоря об отношениях с Кристиной, Иван также подчеркнул, что существуют узы, которые разорвать невозможно.

Еще один соведущий шоу – Тимур Родригез. Охлобыстин никогда не работал с певцом, но выразил уверенность, что недопониманий между ними не возникнет.

Ранее "Дни.ру" писали, что принимать участие в проекте "Золото Геленджика" будут более тысячи жителей России от 18 до 88 лет. Они должны проходить испытания. Победитель каждого выпуска получит килограмм чистого золота.

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Источник — dni.ru
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