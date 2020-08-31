Особенный сын Эвелины Бледанс получил награду

31.08.2020 | 08:30

Портал "Летидор" составил рейтинг модных детей 2020 года. В почетный список вошли отпрыски Анны Нетребко, Филиппа Киркорова, Яны Рудковской и телеведущей Эвелины Бледанс.

Напомним, сын телеведущей родился с неутешительным диагнозом. Еще в раннем возрасте мальчику поставили диагноз – синдром Дауна.

Несмотря на сплетни и слухи, вьющиеся вокруг семьи Эвелны Бледанс, она продолжает жить нормальной жизнью и давать своему особенному ребенку все, что он захочет.

Действительно, Семен веде активный образ жизни и спокойно общается с обычными детьми. Мальчик растет в комфортной среде и никогда не обращает внимание на публичное осуждение.

Накануне особенный сын Эвелины завоевал новую награду. Достижением наследника Бледанс похвасталась в личном блоге в "Инстаграм".

Телеведущая заявила, что теперь Семена можно считать одним из самых стильных детей 2020 года. 8-летний наследник звезды отдает предпочтение нарядам именитых брендов.

В гардеробе особенного мальчика найдутся куртки Gucci, несколько костюмов Versace и шикарная обувь от Louis Vuitton. Многие столичные модницы могли бы позавидовать прекрасному вкусу Семена.

Сама же Эвелина Бледанс признается, что старается не мешать сыну в выборе одежды. По словам телеведущей, наследник любит наряжаться и всегда с важным видом ходит по магазинам.

Многочисленная аудитория Бледанс отметила, что Семен крайне любознательный ребенок. Среди подписчиков теледивы нашлись и те, кто порекомендовал отдать звездного наследника в школу дизайна.