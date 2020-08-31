Надежда Бабкина пошла против воли Кобзона

31.08.2020 | 15:19

В день смерти знаменитого певца Надежда Бабкина рассказала о забавном случае. Певица в свое время едва не сорвала выступление артиста.

Иосифа Кобзона не стало два года назад. Надежда Бабкина вспомнила сюрприз, который она преподнесла коллеге по сцене. Звезда даже не представляла, как исполнитель отреагирует на ее подарок, но предполагала, что не осудит.

Историей Надежда Бабкина поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Она отметила, что знала Иосифа Кобзона с 1974 года. Они часто вместе ездили на гастроли. Как-то раз певица решила выйти на сцену со своим коллективом в разгар выступления артиста. При этом ее предупредили, что он не любит незапланированных номеров.

"Вот мы выбежали на сцену. Иосиф боковым зрением видит, что на него движется туча с платками. Ох и расширились у него глаза!" – поделилась своей выходкой Надежда Бабкина. Когда закончилось выступление, Иосиф Кобзон подошел к ней. "Ну, Надька…", – только и выдохнул шокированный певец.

Надежда Бабкина думала, что теперь он вовсе перестанет с ней общаться, обидевшись на дерзкое поведение. Но Иосиф Кобзон заявил, что ему понравился ее сюрприз.

Напомним, ранее стало известно, что артистка пишет автобиографическую книгу. Мемуары носят название "Модная, народная…". Выход книги приурочен к юбилею звезды – 19 марта Надежду Бабкиной исполнилось 70 лет. Качестве иллюстраций артистка подготовила редкие архивные фотографии. Сейчас знаменитость выбирает обложку для своей книги.

Как писали "Дни.ру", ранее поклонники Надежды Бабкиной узнали о доходах исполнительницы. Выяснилось, что благодаря постоянным съемкам и подработкам в рекламных роликах она стала миллионершей. Она возглавляет театр "Русская песня". Теперь солистка день и ночь снимается на ТВ и гастролирует. В прошлом году народная артистка заработала 34 миллиона.