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Максим Аверин переломил гордость и решил давний семейный конфликт

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Актер сериала "Склифосовский" долгое время не общался с единоутробным братом. Максим Аверин отстранился от родственника после смерти матери.

Максим не общался со старшим братом Геннадием несколько лет. Братья охладели друг к дугу после конфликта. Аверин не скрывает, что с родственником у него мало общего. Артист – эмоциональный, творческий, свободный. Геннадий же его полная противоположность: практичный, прямой, приземленный, воспитывает сына Дмитрия и дочь Полину.

Мать мужчин, Галина Викторовна, всегда беспокоилась, что с возрастом ее дети пойдут разными дорогами, перестанут дружить. "Мама говорила: "Меня не будет, вы не будете общаться". И оказалась права", – сказала звезда сериала "Склифосовский".

В 2017 году родительница братьев Авериных скончалась. Опасения женщины сбылись: Геннадий и Максим поругались из-за мелочи, сильно обидели друг друга, долгое время не разговаривали.

Карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции помог братьям помириться. На самоизоляции Максим Аверин вспомнил о родственнике и решил уладить конфликт. Актер первым пошел на контакт. Теперь Максим и Геннадий перезваниваются.

Как сообщает "Экспресс газета", на днях Максим Аверин появился на премьере фильма "Вратарь Галактики". На мероприятие знаменитость пришла в компании племянника, 13-летнего Димы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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