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Изобретен препарат от рака на основе живых вирусов

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Российские ученые из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук (РАН) разработали препарат от рака на основе живых вирусов. Об этом рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Каприна, министерство сейчас ведет переговоры о совместных испытаниях разработанных в РАН онколитических вирусов. Он рассказал, что новые препараты можно будет использовать как дополнительную линию вирусной терапии у больных, у которых исчерпаны стандартные виды лечения, после которых прогрессировало или распространилось основное заболевание.

Ранее Каприн рассказал, что главным «врагом» рака является его ранняя диагностика. По его словам, из-за пандемии коронавируса возникли проблемы с диспансеризацией и скрининговыми исследованиями. Он призвал помнить, что появление крови в любых выделениях — слюне, моче, кале или слизистой, — повод обратиться к онкологу для проверки.

Онколог также заявлял, что в России ожидаются четыре волны последствий коронавируса, связанных с заболеванием раком.

Первая волна представит собой «непосредственный вред от коронавируса для онкологической службы», вторая — проблему с ограничением ресурсов. Во время третьей станет ощутим эффект от вынужденной приостановки лечения хронических заболеваний. Онколог считает, что четвертой волной станет психическое расстройство.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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