Сетевое издание|18+|Понедельник|31 авг 2020|14:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Гагарина отбила у Исхакова желание снова жениться

Печать

После расставания с Полиной Гагариной известный фотограф Дмитрий Исхаков признался, что вряд ли еще когда-либо женится. Он признался, что не знает практически ни одной пары, которая была бы счастлива, долго прожив вместе.

Слухи о том, что в семье Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова серьезные проблемы, ходили еще в с прошлого года. Особо наблюдательные поклонники заметили, что популярная исполнительница перестала носить обручальное кольцо. А в мае уже открыто заговорили о расставании артистки с мужем. Остается только догадываться, что стало причиной развода. Сами Гагарина и Исхаков предпочитают на эту тему не распространяться.

И все же фотограф позволяет себе внезапно разоткровенничаться. Например, это он подтвердил информацию о расставании с Полиной Гагариной. А также Дмитрий Исхаков сообщил, что даже не смотря на разрыв они с певицей вместе воспитывают двух детей: общую дочь Мию и сына Полины от предыдущего брака Андрея.

Теперь же Исхаков решил высказаться на тему брака. "Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что. Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь", – признался фотограф.

Дмитрий Исхаков пустился в рассуждения, на самом ли деле за долголетним браком стоит именно любовь, а не другие причины. "Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго. Те кто держатся, они есть, но их очень немного. И еще большой вопрос, не привычка ли это и не инерция ли", – высказал свои опасения муж Полины Гагариной.

В заключение Дмитрий Исхаков признался, что он любит свою семью и будет всегда ее любить. "Разве есть что-то важнее и дороже?! Нет!" – заявил известный фотограф.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте