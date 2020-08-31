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Эмин Агаларов объединился с семьей

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Новый снимок Эмина Агаларова в "Инстаграм" произвел фурор. Дело в том, то певец впервые собрал всех наследников для фото.

В 2015 году Эмин Агаларов развелся с Лейлой Алиевой, которая подарила ему двух сыновей – Али и Микаила. Также она удочерила девочку Амину, которая стала для певца по-настоящему родной.

В этом году Агаларов расстался со второй возлюбленной, моделью Аленой Гавриловой. В 2018-ом она родила от певца малышку Афину, которая сейчас лишь гостит у знаменитого отца.

Похоже, артисту впервые за долгое время удалось провести время со всеми детьми. Чтобы этот момент навсегда остался в памяти, артист сделал общий снимок и выложил его в свой инстаграм-аккаунт. Любопытно, что Эмин пока не хочет показывать поклонникам младшую дочь: на фото он закрыл ее лицо сердечком.

Пользователи Сети пришли в восторг от опубликованного снимка. "Наконец-то все вместе! Счастье!", "Прекрасная команда!", "Счастья вам и вашим деткам", – написали фолловеры.

Напомним, недавно Агаларову пришлось отвечать на частый вопрос подписчиков о его сексуальной ориентации. Народ стал сомневаться в предпочтениях певца, который дважды разводился.

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Источник — dni.ru
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