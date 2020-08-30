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Валерия станет бабушкой

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На днях младший сын Валерии Арсений Шульгин женился. На свадьбе некоторые заметили округлившийся живот избранницы молодого человека.

О романе Арсения Шульгина и Лианы Волковой общественность узнала в конце 2019-го. Не прошло и года как сын Валерии сыграл свадьбу. Торжество состоялось 28 августа. Снимки уже появились в Сети.

Некоторые интернет-пользователи считают такое решение поспешным, но их замечания в комментариях под недавней публикацией Арсения в "Инстаграм" остаются без внимания среди многочисленных поздравлений.

Авторы популярных телеграм-каналов предположили, что желание поскорее жениться может быть обусловлено беременностью Лианы. На одном из кадров они разглядели округлившийся живот девушки. Однако не исключено, что у возлюбленной Арсения просто пышное платье.

Кстати, Шульгин организовал свадьбу за свой счет. Об этом рассказал его звездный отчим Иосиф Пригожин. Продюсер отметил самостоятельность молодого человека. Однако он не знает, откуда деньги у пасынка.

Ранее "Дни.ру" писали, что Валерия не смогла сдержать слез на свадьбе сына. Пригожин показал видео, как певица плачет во время торжественной клятвы Арсения и Лианы.

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Источник — dni.ru
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