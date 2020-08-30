Сетевое издание|18+|Воскресенье|30 авг 2020|09:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Ради спасения Заворотнюк Чернышев отдал всего себя

Печать

Когда семья Анастасии Заворотнюк узнала о ее смертельном диагнозе, перед ними стояла только одна задача. Муж актрисы всеми силами пытался найти деньги, чтобы оплатить дорогостоящее лечение.

На весь курс химиотерапии потребовалась крупная сумма, которой семья Заворотнюк никогда не владела. Тогда Петр Чернышев решил, что должен заработать эти деньги любой ценой.

Стоит отметить, что родственники Насти никогда не обращались за помощью к посторонним. Фигурист рассчитывал на собственные силы и работал не покладая рук.

Петр выступал даже в новогоднюю ночь. Фигурист за весь год ни разу не был в отпуске. Все зимние и летние каникулы Чернышев трудился на льду.

По словам СМИ, за одно участие в шоу Татьяны Навки российский фигурист получал около 300 тысяч рублей. Сама же Татьяна долгое время уговаривала Петра принять помощь и организовала фонд для перечисления денег на лечение Заворотнюк.

Весомая часть дохода пришлась на школу фигурного катания имени Чернышева. За последний год Петр заработал 45 миллионов рублей.

Напомним, что после открытия ледовая школа долгое время простаивала и приносила одни лишь убытки. После того, как фигурист самостоятельно взялся за развитие бизнеса, учреждение начало приносить прибыль и покрывать долги.

Беспрерывный рабочий график и новый образ жизни Петра позволили оплатить дорогостоящее лечение Анастасии. Сейчас артистка находится дома и продолжает восстановительный курс.

Заворотнюк принимает экспериментальные препараты, которые должны повлиять на ее лечение онкологии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте