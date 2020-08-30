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Назвавший «Родину-мать» уродской Лебедев получил госнаграду

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Спустя несколько дней после скандала с оскорблением монумента "Родина-мать", Артемий Лебедев получил государственную награду.

Об этом стало известно благодаря документу, который размещен на официальном портале правовой информации.

Дизайнер Артемий Лебедев и соосновательница «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В начале недели в сети интернет-пользователи активно обсуждали слова известного дизайнера. Артемий Лебедев позволил себе в грубой форме высказаться о святом месте для всех россиян.

Предприниматель назвал монумент «Родина-мать зовёт!» уродским. Он посчитал, что из-за такой известности его нельзя снести. Артемий Лебедев заявил, что лицезрел скульптуру, и единственным ее достоинством можно считать вид, который открывается с вершины монумента.

Он добавил, что статуя выглядит как «старческий маразм позднесоветский». По словам блогера, прежняя подсветка памятника была лучше, поскольку подчеркивала достоинства женщины, которую скульптор изобразил «бабой с фигурой».

Скульптура «Родина-мать зовёт!» — композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде.

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Источник — фото Инстаграм
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