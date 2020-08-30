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Начало театрального сезона под угрозой из-за состояния Дмитрия Певцова

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Стало известно, что 57-летний Дмитрий Певцов заболел пневмонией. Общее состояние актера ухудшилось, когда он отдыхал в Ялте. Теперь начало театрального сезона "Ленкома" стоит под угрозой из-за недуга актера.

Когда Дмитрий вернулся в Москву, у него поднялась температура и появился жуткий кашель. Певцов был вынужден обратиться к врачам.

Специалисты провели ряд обследований и выявили, что артист подцепил пневмонию. По прогнозам врачей, Дмитрий вовремя обратился за помощью.

Актер подозревал, что заразился COVID-19 на отдыхе. Но анализы так и не показали наличие вируса, поэтому специалисты поставили Певцову диагноз - пневмония.

Теперь Дмитрию предстоит пройти долгое лечение, чтобы зараза не поразила легкие. К сожалению, курс по восстановлению длится несколько недель, поэтому актер не сможет принять участие в открытии театрального сезона.

В афише "Ленкома" спектакль с участием Дмитрия Певцова находится первым. "Капкан" должен был стать неким рассветом после долгого застоя, произошедшего из-за бушующей пандемии коронавируса.

Однако артист не может порадовать многочисленную аудиторию своим присутствуем на премьере спектакля. Руководство театра приняло решение передвинуть даты "Капкана" и представить зрителям другую постановку.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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