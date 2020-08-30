Киркоров решил приодеться за счет поклонников

30.08.2020 | 07:58

В начале пандемии артист решил продавать свой гардероб и финансовые дела пошли в гору. Филипп Киркоров заявил, что бизнес приносит хороший доход.

Выручки от продажи одежды хватает не только на нужды поп-короля, но и на благотворительность, которой он занимается.

Филипп Киркоров заявил, что вещи продаются нарасхват. По словам певца, он не ожидал, насколько удачным будет его стартап.

Певец продает только наряды из своих повседневных образов, не решаясь отказаться от сценических костюмов. "Вещей у меня много: думаю, хватит до старости", – заявил артист.

На спрос товара в своем онлайн-магазине знаменитость не жалуется и признается, что основной доход во время пандемии ему приносила именно одежда.

Цены в секонд-хенде Филиппа Киркорова нескромные. Однако самые трепетные фанаты певца рады приобрести его вещь практически по любой стоимости. На футболку поп-короля придется потратить не меньше 12 тысяч рублей, а пара обуви обойдется как минимум в 20. Цена пальто из коллекции звезды начинается от 90 тысяч рублей.

Артист уверен, что обладает уникальным ассортиментом одежды, которого нет больше ни у кого. Покупку новых предметов гардероба он называет своей слабостью, поэтому бизнес на продаже ношенных вещей позволяет ему освобождать место для будущих нарядов.

Напомним, что в мае коллекция одежды поп-короля впервые попала на камеру. Филипп Киркоров поделился съемками из своей гардеробной в Инстаграм и в Тик-Ток.