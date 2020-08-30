Геннадий Хазанов стал лидером по заработкам

30.08.2020 | 10:01

Популярный артист, художественный руководитель Театра Эстрады Геннадий Хазанов возглавил список художественных руководителей по уровню доходов.

Согласно данным, которые опубликованы на сайте мэрии Москвы, Хазанов за 2019 год задекларировал доход в 64,5 млн рублей. Остальные худруки существенно уступили лидеру.

Например, возглавляющая театр "Русская песня" Надежда Бабкина заработала в минувшем году всего 34,8 млн рублей, а Юрий Дуров — 30,2 млн рублей.

Кирилл Серебренников трудясь художественным руководителем театра им. Гоголя заработал 25,6 млн рублей. Владимир Машков, работающий в театре Олега Табакова задекларировал доход в 25,5 млн рублей.

Константин Богомолов в Театре на Малой Бронной отчитался о доходе в 19 млн рублей, а глава Et Cetera Александр Калягин сообщил о заработке в 9 млн рублей.