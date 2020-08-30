Экономист предрек исчезновение пенсий после ликвидации Пенсионного фонда

30.08.2020 | 14:54

На минувшей неделе в Государственной думе РФ прозвучало предложение ликвидировать Пенсионный фонд России. По мнению экспертов, это решение приведет к исчезновению государственных пенсий.

Предложение о ликвидации ПФР прозвучало из уст главы партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

По его словам, огромное количество нарушений, который были выявлены в ходе проверки деятельности ПФР, дискредитировали структуру. Миронов считает, что надо убрать посредника между бюджетом страны и пенсионерами.

«Если эта идея не просто ради хайпа, а действительно будет прорабатываться — это подготовка к отказу от государственного пенсионного обеспечения вообще», - приводит слова Константина Юрченко Ura.ru.

Специалист считает, что озвученное Мироновым мнение говорит об активном обсуждении инициативы в нижней палате парламента. А значит власти в будущем намерены отказаться от обязательств перед пенсионерами.

Юрченко считает, что пенсии действительно можно выплачивать гражданам РФ напрямую из бюджета, как того хочет Миронов. Технически такая возможность есть, однако это совершенно нецелесообразно. По словам Юрченко, неслучайно существует общемировая практика создания пенсионных фондов.

«Бюджет не для того [существует], чтобы заниматься выплатой пенсионных средств. Для этого нужна отдельная структура», - пояснил эксперт.